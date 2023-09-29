Обучение на F-16: пилоты уже улучшают свой английский в США

В Техасе уже начались курсы английского языка для нескольких украинских пилотов, прибывших на F-16. Об этом сказала на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

Спикер ответил на вопрос "Голоса Америки" об обучении сказал, что в Техасе начались курсы английского языка для "нескольких украинских пилотов".

"Обучение по английскому языку будет варьироваться в зависимости от уровня владения языком. Нет точного графика, когда они перейдут от языковых курсов к летной подготовке, но да – курсы английского начались" , – подтвердила спикер.

После завершения этих курсов пилоты продолжат специализированное обучение на F-16 в Аризоне.

Спикер также подтвердила, что потенциальная остановка работы правительства США в случае неутверждения временного бюджета повлияет на график обучения украинских пилотов.