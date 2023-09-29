В Пентагоне не могут подтвердить или опровергнуть гибель командующего ЧФ

В Министерстве обороны США пока не готовы подтверждать или опровергать слухи о гибели командующего Черноморского флота России после украинского удара по штабу в Севастополе, сообщает Европейская правда.

Об этом сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

На брифинге ее спросили, может ли Пентагон подтвердить или опровергнуть информацию о гибели командующего Черноморского флота Виктора Соколова в результате украинского удара 22 сентября.

"У меня пока нет подтверждений. Я видела эти сообщения, но сейчас ничего не могу подтвердить" , – сказала Сингх.

Как известно, вскоре после удара по штабу в Севастополе появились слухи, что погиб в том числе командующий российского Черноморского флота.

25 сентября украинские ССО объявили, что в результате атаки погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.

После того в России показали видео с онлайн-совещанием якобы с участием Соколова, и видео, где он дает комментарий, но дата съемки неизвестна. После появления этих видео в ССО сказали, что проверят информацию о гибели Соколова.