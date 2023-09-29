Нацбанк продлил обмен монет и банкнот до конца войны

Национальный банк Украины продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа, сообщает Экономическая правда.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще три месяца после его прекращения или отмены.

Обменять такие монеты можно бесплатно и без ограничений в подразделениях Национального банка в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Хмельницком.

Также деньги можно обменять в отделениях уполномоченных банков:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Информацию, в каких именно отделениях и филиалах можно совершить обмен, можно узнать на официальных сайтах этих банков.

Обменять монеты и банкноты всех номиналов можно в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет).

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

Решение об их изъятии из наличного обращения - часть комплексного решения по оптимизации Национальным банком Украины номинального ряда банкнот и монет гривны. Это повысит защиту и качество денег и сделает наличные расчеты более комфортными и простыми.