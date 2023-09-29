Британская разведка прокомментировала возвращение "вагнеровцев" под Бахмут

Разведка Великобритании подтверждает, что наемники так называемой группы Вангера начали передислоцироваться в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 29 сентября.

По данным разведки, боевики возвращаются как по одному, так и в составе небольших групп, которые воюют против Украины на стороне различных пророссийских подразделений.

В ведомстве напомнили, что подразделения "вагнеровцев" "Вагнер" вышли из Украины в начале июня – до неудачной попытки мятежа главаря группы Евгения Пригожина 23 июня, который погиб в авиакатастрофе 23 августа вместе с другими руководителями группы.

"Точный статус передислоцированного личного состава непонятен, но вполне вероятно, что отдельные лица перешли в части официальных сил Министерства обороны России и других ЧВК" , – говорится в сообщении британской разведки.

В ведомстве добавили, что "вагнеровцы" концентрируются в районе Бахмута Донецкой области и предположили, что в этом секторе их опыт пригодится российским оккупантам, поскольку многие из них знакомы с нынешней линией фронта и местной украинской тактикой.

Напомним, накануне представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине.