Производство автомобилей в мире увеличилось на 12%

По данным всемирной организации автопроизводителей, за первое полугодие 2023 года глобальное производство автотранспорта составило 44,035 млн ед. Это на 12% больше, чем в прошлом году.﻿ Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "УкрАвтопром", сообщает Экономическая правда.

Наибольшая доля из этого количества принадлежит легковым авто, таких изготовили 31,47 млн ед. (+13%).

Легковых коммерческих автомобилей произвели 10,53 млн ед. (+10%).

Больших грузовых авто произвели 1,88 млн единиц (+9%), а автобусов – 141,8 тыс ед. (+37%).

Крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за полгода было произведено более 13,2 млн единиц автотранспорта, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Второе место занимает США, с результатом около 5,5 млн ед. (+12%). Третий результат продемонстрировала Япония – 4,3 млн ед. (+19%).

Также в первую пятерку попали: Индия – 2,9 млн ед. (+9%) и Южная Корея – 2,2 млн ед. (+24%).