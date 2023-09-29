Доверие россиян к Путину и правительству РФ резко снизилось – опрос

Социологи зафиксировали значительное снижение доверия жителей президенту Владимиру Путину и членам его правительства.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса независимого "Левада-центра", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в сентябре 2023 года уровень доверия составил:

Владимиру Путину - 38% (в августе - 44%),

премьер-министру Михаилу Мишустину - 14% (в августе - 18%),

военному министру Сергею Шойгу - 6% (в августе - 8%).

Уровень доверия министру иностранных дел Сергею Лаврову почти не изменился - 14% (в августе - 13%).

Опрос "Левада-центра" проведен 21-27 сентября 2023 года среди 1633 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

При этом поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе 2023 года поддержка войны сохранилась на уровне 70%.