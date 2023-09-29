В Госдепе США готовят план на случай правительственного "шатдауна"

Госдепартамент занимается подготовкой плана на случай "шатдауна" – временного приостановления работы федеральных органов власти США. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Мы уже несколько дней занимаемся планированием на случай непредвиденных обстоятельств – на случай "шатдауна". Мы продолжаем работать, чтобы решить, какие функции важны для национальной безопасности, которые не могут быть приостановлены даже в случае "шатдауна" , – отметил он.

В то же время представитель Госдепа надеется, что Конгресс "выполнит свою работу и профинансирует правительство".

"Шатдаун" – временное полное или частичное прекращение работы и финансирования госучреждений в ситуации, когда президент, Сенат и Палата представителей не могут договориться о бюджете на очередной финансовый год.