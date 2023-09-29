Переданное США оружие для Украины не поступает в чужие руки – Госдеп

Оружие, которое Украина получает для противостояния российской агрессии, используется должным образом, и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (предоставленного Украине – ред.) оружия" , - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.