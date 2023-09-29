Переданное США оружие для Украины не поступает в чужие руки – Госдеп
Оружие, которое Украина получает для противостояния российской агрессии, используется должным образом, и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.
"До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (предоставленного Украине – ред.) оружия", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.
"Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.