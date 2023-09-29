Нагорный Карабах покинуло уже более половины армян

Из Карабаха в Армению въехали уже почти 85 тысяч армян, которые не захотели оставаться в регионе после его возвращения под контроль Азербайджана, сообщает Европейская правда.

В правительстве Армении сообщили, что по состоянию на 6:00 29 сентября границу Армении пересекли 84 770 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

По данным переписи населения в регионе 2015 года, там проживало около 145 тысяч человек, почти все – этнические армяне. Исходя из этих цифр, Карабах покинула уже большая часть его жителей.

Как известно, в воскресенье-понедельник из региона начали выезжать армяне, которые не желают оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. Первая группа прибыла вечером в воскресенье в сопровождении российских "миротворцев".

Люди прибывают через пограничный городок Корнидзор, где их встречают волонтеры и предлагают еду и вещи первой необходимости. Со вторника правительство Армении запустило во всех регионах страны специальные центры для поддержки вынужденных переселенцев из Карабаха.

В Армению эвакуировали также пострадавших в результате мощного взрыва на бензохранилище, где в тот момент сотни людей ждали возможности заправить авто, чтобы выехать из Карабаха. Азербайджан открыл воздушный коридор для того, чтобы за самыми тяжелыми пациентами мог прилететь армянский вертолет.

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, согласно которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года.