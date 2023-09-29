Главком британской армии: На Западе недооценили оборону РФ в Украине

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что союзникам Украины необходимо "скорректировать" ожидания от наступления Сил обороны. Заявление военачальника цитирует The Times.

По его словам, западные страны недооценили оборону, которую россияне успели выстроить перед украинским наступлением.

Он отметил, что союзникам, возможно, необходимо "скорректировать" ожидания относительно того, чего Вооруженные Силы Украины могут достичь в краткосрочной перспективе.

28 сентября Радакин посетил Киев, где сказал, что недавние удары ВСУ по Черноморскому флоту во временно оккупированном Крыму являются примером того, как Украина сохраняет инициативу в войне. Он встретился с главкомом Валерием Залужным и обсудил с ним фронт, а также усиление украинской противовоздушной обороны.