МАГАТЭ поддержало резолюцию о возвращении ЗАЭС под контроль Украины

Участники 67 Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии одобрили резолюцию о возвращении Запорожской атомной электростанции под контроль Украины. Об этом заявили в министерстве энергетики Украины, сообщает Укринформ.

"В ходе 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 69 стран поддержали резолюцию по ядерной безопасности в Украине. Резолюция предложена Канадой, Финляндией и Коста-Рикой.

Среди прочего она призывает Российскую Федерацию к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС и возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ)" , - говорится в сообщении.

В документе МАГАТЭ выражает обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к предварительным призывам Совета управляющих немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине и вывести свой военный и другой персонал из Запорожской атомной электростанции.

Подчеркивается также важность ядерной и физической безопасности при мирном использовании ядерных установок и материалов при любых обстоятельствах, в частности, во время вооруженного конфликта.