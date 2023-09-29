РФ влазит в триллионные долги для покрытия дефицита бюджета

Госдолг России за первую половину 2023 года увеличился на 2,2 трлн рублей — при том что на весь год были запланированы 2,5 трлн рублей. ﻿Об этом свидетельствуют данные Счетной палаты РФ, сообщает Экономическая правда.

Так, за январь — июнь 2023 года увеличился на 10%, что составляет 2,24 трлн рублей. За год в сравнении с 1 июля 2022-го госдолг увеличился на 27,5%.

При этом в бюджете на весь 2023 год было запланировано увеличение долгов на 2,5 трлн рублей.

По состоянию на 1 июля, сумма заимствований составляла чуть больше 25 трлн рублей — это примерно 16,7% прогнозируемого объема ВВП.

Расходы на обслуживание государственного долга тоже выросли: по состоянию на 1 июля они составили 718,1 млрд рублей. Это увеличение на 4% в сравнении с серединой 2022 года и сразу на 42% — в сравнении с серединой 2021-го.

Бюджет России в первой половине 2023 года исполнен с дефицитом в размере 2,35 трлн рублей.

Доходы в сравнении с первым полугодием 2022-го сократились на 1,64 трлн рублей (11,7%), в том числе нефтегазовые — на 2,99 трлн рублей или почти в два раза.

Расходы увеличились на 2,2 трлн рублей (17,5%).

Доходы исполнены на 47,4% от планируемых (в первой половине 2022-го было 56%), расходы — на 49,3% (в 2022-м за тот же период было 48,2%), говорится в докладе Счетной палаты.