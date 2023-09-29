NYT: Запад планирует наращивать производство оружия в Украине

Страны Запада планируют нарастить производство оружия в Украине. Такое расширение собственной военной промышленности экономически выгодно и нашему государству, и является прибыльным для производителей оружия в мире.﻿ Об этом сообщает The New York Times, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В публикации отмечается, что с планами наращивания производства вооружений в самой Украине связан вчерашний неожиданный визит в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шаппса и Себастьяна Лекорню.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами. Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению агрессии России" , - заявил генсек Североатлантического альянса на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Чиновники стран-членов НАТО считают расширение собственной военной промышленности Украины потенциально выгодной перспективой для западных производителей оружия, хотя и рискованной из-за постоянных ракетных и дроновых атак РФ.

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами... Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к прекращению российской агрессии" , - сказал Столтенберг.

В статье также отмечается, что визиты глав Минобороны Британии и Франции, а также генсека НАТО состоялись за день до форума международных военных подрядчиков, созванного украинским правительством с целью приобщения компаний к развитию промышленного потенциала по производству и ремонту вооружений в Украине.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на мероприятии соберутся представители 165 компаний из 26 стран.

Западные поставки оружия Украине и совместное производство

Страны Запада в настоящее время могут испытывать трудности с выполнением своих обязательств перед Украиной по поставкам оружия, особенно артиллерийских боеприпасов. Это связано с тем, что у партнеров истощаются собственные запасы быстрее, чем они могут быть пополнены.

Военная промышленность пытается переоснастить и найти адекватные запасы материалов, чтобы нарастить производство на полную мощность.

Ранее военные США подписали с компаниями контракты на строительство двух новых производственных линий по производству артиллерийских снарядов и еще одной по наполнению их взрывчаткой.

После встречи на прошлой неделе с президентом США Джо Байденом глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что заключил "долгосрочное соглашение" с Штатами о совместном производстве оружия. При этом в Белом доме сообщили, что администрация американского лидера проведет конференцию в ближайшие месяцы "чтобы изучить варианты создания совместных предприятий и совместного производства".

Как заявил Столтенберга во время конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 28 сентября, НАТО заключило рамочные контракты по закупкам боеприпасов на сумму 2,4 млрд евро. Таким образом страны-члены Альянса пополняют свои запасы, часть из которых идет на помощь Украине.