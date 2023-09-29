Правоохранители заявили о доказательствах причастности РФ к взрывам в Украине и ЕС

Правоохранители установили причастность российских спецслужб к взрывам в 2014 году военных складов в Чехии, где хранилось оружие для Украины, а также военных складов в Луганской области в 2015 году, сообщает Укринформ.

Об этом шла речь на пресс-конференции с участием советницы директора Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян, спикера Службы безопасности Артема Дехтяренко и главы пресс-службы Офиса генпрокурора Сюзанны Савчук, передает Укринформ.

Как отметила Сапьян, по этому делу украинские правоохранители сообщили о подозрениях участникам организованной группы: бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года), бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы занимавший должность начальника Сил специальных операций российского ГРУ; командующему Сил спецопераций ВС РФ генерал-майору Валерию Флюстикову; командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майору Андрею Аверьянову.

Советник директора ДБР отметила, что генерал Аверьянов сейчас входит в ближний круг Путина и часто присутствует на официальных встречах высочайшего уровня.

Подозрения также получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии, принадлежащих к российским спецслужбам. Среди них есть и подозреваемые в причастности к отравлению Скрипачей Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Подозрение сообщили также сообщникам российских диверсантов – предателям из Украины.

"Один из них напрямую руководил БпЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а впоследствии начал работать на российские спецслужбы" , - проинформировала Сапьян.

По ее словам, после завершения всех экспертиз планируется сообщить о подозрении еще более 50 действующим военнослужащим ГРУ ГШ РФ, совершавшим диверсии на территории Украины и ЕС.

"Мы обязательно предоставим правоохранительным органам стран ЕС и партнерам информацию обо всех установленных военнослужащих ГРУ РФ для проверки, не находятся ли они на территории этих стран с целью планирования очередных диверсий" , - добавила Сапьян.

Она также проинформировала, что в ходе совместного с представителями чешских правоохранителей расследования работники ДБР установили, что именно российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году. Важную роль в этой диверсионной операции сыграли Мишкин и Чепига.

По схожей схеме совершена диверсия 29 октября 2015 года и на военном составе в Сватово, когда в результате подрыва произошел пожар, повлекший за собой детонацию боеприпасов, поразивших военную технику. Было уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс. тонн). Государству нанесен ущерб более чем на 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и гражданское лицо.

"Сейчас отрабатывается версия о причастности этой группы ГРУ ко взрывам на других военных складах в Украине и за рубежом. Сегодня уже можно утверждать с высокой долей вероятности, что к большинству взрывов на украинских и иностранных складах стояли именно эти подразделения ГРУ и исполнители" , - отметила советница директора ДБР.

Правоохранители устанавливают возможную причастность этой группы представителей российских спецслужб к взрывам других украинских и зарубежных складов.