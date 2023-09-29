В Польше оппозиция готовит протесты за две недели до выборов

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Польши "Гражданская платформа" Дональд Туск собирает очередной антиправительственный "Марш миллионов сердец" всего за две недели до парламентских выборов, которые пройдут 15 октября, сообщает Европейская правда.

Ожидается, что акция 1 октября соберёт на варшавских улицах тысячи оппонентов нынешней провластной партии "Право и справедливость" (ПиС).

"Каждый раз, когда люди стоят вместе и не боятся сказать этой власти, что они о ней думают... мы чувствуем, что день перемен, который необходим, чтобы спасти Польшу от этой темной ночи, наступит очень, очень скоро" , – сказал Туск.

Он призвал всех принять участие в выборах, независимо от их взглядов, подчеркнув, что предстоящие парламентские выборы определят, какой станет Польша.

Согласно последнему опросу Института социальных изменений для проправительственного издания wPolityce.pl, ПиС поддерживают 39% респондентов. Возглавляемый Туском блок "Гражданская коалиция" занимает второе место с поддержкой 30%.