Bloomberg: Удары ВСУ по Крыму – часть более широкой стратегии

Украина активизировала ракетные удары и удары беспилотников по оккупированному Россией Крыму, уничтожая оружие, базы и линии снабжения. Это часть более широкой стратегии Киева в наступлении на юге. Об этом говорится в статье Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Уничтожив передовые системы ПВО, защищавшие полуостров, Украина применила крылатые ракеты и беспилотники для уничтожения кораблей и штаба Черноморского флота России, а также отбила буровые платформы, используемые для радиолокационной деятельности. В результате российский флот был еще более ограничен, что сократило возможности Кремля, сообщил агентству анонимный европейский чиновник.

По словам чиновника, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции.

Участившиеся удары подчеркивают прогресс Украины в постепенном ослаблении военных возможностей России и служат напоминанием о более широкой стратегической цели - Крымский полуостров, который Москва оккупировала в 2014 году. Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году, сказал чиновник.

Как отмечает Bloomberg, смелые шаги в Крыму могут дать импульс президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он старается сохранить жизненно важную поддержку, поступающую от западных союзников, особенно на фоне растущих призывов некоторых республиканцев в Конгрессе США ограничить помощь и требований кандидатов в президенты от Республиканской партии полностью прекратить ее.

Во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе Зеленский предупредил, что Украине грозит поражение без постоянной помощи, и пообещал продолжать боевые действия всю осень и зиму, пишет Bloomberg.