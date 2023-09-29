Шольц не передает Taurus Украине из-за опасений конфронтации с РФ – WSJ

Издание The Wall Street Journal заявляет, якобы Германия откладывает отправку высокоточных ракет большой дальности Taurus в Украину из-за опасений канцлера Олафа Шольца и других должностных лиц, что для этого понадобятся немецкие технические специалисты для работы в Украине. Некоторые немецкие чиновники опасаются, что это может приблизить Берлин к прямой конфронтации с Россией, пишет издание со ссылкой на собеседников среди чиновников ФРГ, сообщает Лига.net.

"Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать и управлять комплексным оружием" , – утверждает издание.

По словам источников, Шольц считает, что перемещение немецкого военного персонала в зону боевых действий будет нуждаться в голосовании парламента.

Также Шольц обеспокоен тем, что такой шаг якобы может "глубже вовлечь Германию в конфликт", вероятно, вызвав "прямую конфронтацию с Россией", отметили собеседники издания.

"Канцлер должен прекратить блокировку доставки Taurus. Колебания и технические оправдания лишь способствуют укреплению веры [российского диктатора. – Ред.] Владимира Путина в то, что он все еще может победить, и это продолжает войну" , — заявил Антон Хофрайтер, высокопоставленный законодатель от Партии зеленых, входящей в правящую коалицию.

Спикер канцлера сообщил, что плана по ближайшей поставке ракет Taurus нет, отмечает WSJ.

"Подобные дебаты предшествовали решению Германии отправить в Украину танки немецкого производства. Шольц согласился сделать это только после того, как убедил президента Джо Байдена прислать американские танки. Согласно тому, что Шольц назвал принципом "стратегического шага", Германия с тех пор настаивала на поставках новых типов оружия только в том случае, если США тоже делают это" , – сообщает издание.

Некоторые немецкие чиновники говорят, что передача ракет Taurus еще может быть одобрена, когда США пришлют аналогичное оружие Украине. 22 сентября телеканал NBC сообщил, что президент США якобы пообещал предоставить Украине артиллерийские ракеты большой дальности ATACMS, но четкой даты не объявлялось.

Кроме оговорки о направлении техников для помощи в управлении Taurus, в канцелярии Шольца якобы также есть обеспокоенность, не будет ли ударов этими ракетами по территории России, отмечает WSJ.

"Сначала чиновники канцелярии были озабочены использованием ракет для ударов по территории России. Они также были озабочены тем, что [ракеты] могут попасть по Керченскому мосту, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта" , – утверждает СМИ.

По словам издания, пытаясь успокоить Берлин, высокопоставленные британские чиновники заявили, что они "подробно проинформировали" немецких коллег, как они сотрудничают с Украиной относительно собственных ракет Storm Shadow, включая раскрытие "очень конфиденциальных оперативных процедур".

"Украина никогда не наносила ударов [Storm Shadow. – Ред.] по целям, которые не одобрили бы британцы, заявили эти должностные лица своим немецким коллегам, заверив их, что они могут положиться на Киев в соблюдении любого соглашения по избранию целей" , – пишет WSJ.

По словам немецких чиновников, если передача Taurus будет одобрена, радиус действия ракеты будет сокращен, чтобы "минимизировать риск ее использования для удара по России".

Издание отмечает, что непонятно, "позволит" ли Германия Украине нанести удары по целям во временно оккупированном Крыму.