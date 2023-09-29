Украинский беспилотник "ослепил" российскую РЛС в Курской области – СБУ
Накануне беспилотник Службы безопасности Украины вывел из строя российскую радиолокационную станцию "Каста" в Курской области РФ. Об этом рассказал собеседник в СБУ, сообщает Украинская правда.
По данным источника, 28 сентября дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" у населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.
"По данным российской пропаганды, такая РЛС может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "Стелс". Но дрон СБУ почему-то прозевала. Особенностью этой РЛС была способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово - была!", – рассказал источник.