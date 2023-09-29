Путин поручил экс-функционеру "Вагнера" создать "добровольческие подразделения"

Президент России Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер" Андрею Трошеву создать военные отряды добровольцев, сообщает Радио Свобода.

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять разные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции" , – сказал Путин на встрече с Трошевым и замминистра обороны России Юнус -Беком Евкуровым.

Стенограмму разговора в Кремле опубликовали 29 сентября.

По словам Путина, Трошев "знает о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла лучшим и успешным образом", потому что тот больше года воевал "в таком подразделении".

Бывший начальник штаба ПИК "Вагнер" Трошев сейчас работает в Минобороны России, подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Ранее он был помощником покойного руководителя "Вагнера" Евгения Пригожина, погибшего во время крушения самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург в прошлом месяце.

Командиры ППК "Вагнер" обвинили Трошева и еще одного высокопоставленного "вагнеровца" в измене, писал Институт изучения войны в августе 2023 года.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода