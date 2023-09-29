Украинский сервис такси вышел на рынок Чехии

Украинский сервис онлайн-заказа такси OnTaxi с октября будет работать в столице Чехии Праге, сообщает Экономическая правда.

"Это первая европейская столица, где мы начинаем работу по модели франшизы, но впереди еще много замечательных неожиданностей" , - отметили в компании.

В релизе компании добавили, что сервис предоставляет возможность вызвать такси с помощью мобильного приложения, а также через сайты для Праги и украинских городов.

Как отметил руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын, предоставлять услуги заказа такси в столице Чехии OnTaxi будет вместе с партнерами.