Украинский сервис такси вышел на рынок Чехии
Украинский сервис онлайн-заказа такси OnTaxi с октября будет работать в столице Чехии Праге, сообщает Экономическая правда.
"Это первая европейская столица, где мы начинаем работу по модели франшизы, но впереди еще много замечательных неожиданностей", - отметили в компании.
В релизе компании добавили, что сервис предоставляет возможность вызвать такси с помощью мобильного приложения, а также через сайты для Праги и украинских городов.
Как отметил руководитель международного бизнеса OnTaxi Денис Покалицын, предоставлять услуги заказа такси в столице Чехии OnTaxi будет вместе с партнерами.
"Интерес к украинским IТ-продуктам в странах Европы в последнее время существенно повысился. Это связано в первую очередь с возможностью получить высокотехнологичные решения по привлекательной цене, а также возможностью поддержать Украину и украинцев", – резюмировал он.