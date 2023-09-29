Чиновники оккупационных администраций попали под санкции Британии

Правительство Великобритании санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает The Guardian, их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

Великобритания также добавила в санкционный список министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова и секретаря Центризбиркома России Наталью Бударину.

Россия оккупировала украинский Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В 2022 году российская армия захватила часть Запорожской и Херсонской областей. На этих территориях Москва уже провела так называемые "выборы" с предсказуемым результатом.