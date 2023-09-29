В Бердянске раздался мощный взрыв, сообщают о проблемах со светом
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв в пятницу, 29 сентября. В городе наблюдаются проблемы со светом, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Бердянцы сообщают о звуке громкого взрыва. Было слышно в микрорайоне Колония и в Нагорной части города", - говорится в сообщении Telegram-канала "Бердянск Сейчас".
После взрыва нестабильно работает электроснабжение.
"Скачет напряжение. Лучше выключить электроприборы из сети", - добавили в Telegram-канале.
Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы.