В Бердянске раздался мощный взрыв, сообщают о проблемах со светом

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области произошел мощный взрыв в пятницу, 29 сентября. В городе наблюдаются проблемы со светом, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Бердянцы сообщают о звуке громкого взрыва. Было слышно в микрорайоне Колония и в Нагорной части города" , - говорится в сообщении Telegram-канала "Бердянск Сейчас".

После взрыва нестабильно работает электроснабжение.

"Скачет напряжение. Лучше выключить электроприборы из сети" , - добавили в Telegram-канале.

Бердянск Запорожской области, расположенный на берегу Азовского моря, ранее был популярным туристическим курортом. Город был оккупирован российскими войсками в феврале 2022 года. После этого оккупанты решили сделать из города военную базу для своих нужд. В городе постоянно происходят взрывы, мишенью которых становятся места расположения оккупантов - техники и живой силы.