Украина готовит концепцию освобождения всех территорий – Данилов

В настоящее время украинское военно-политическое руководство разрабатывает документ о концепции освобождения всех оккупированных российскими захватчиками территорий страны, как это будет происходить и что для этого нужно.﻿ Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

По словам Данилова, данный документ, скорее всего, будет сначала рассматриваться на Ставке верховного главнокомандующего, президента Владимира Зеленского.

"Могу открывать небольшую тайну. На одном из недавно проходивших заседаний Ставки верховного главнокомандующего, президент попросил иметь понимание - как мы будем освобождать всю нашу территорию, всю нашу страну, и как это будет выглядеть и что для этого нужно" , - отметил он.

Так, рассказал секретарь СНБО, сейчас идет "большая работа" по такому концепту.