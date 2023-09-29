Польша и Венгрия проигнорировали встречу по украинскому зерну – ЕС

В Еврокомиссии рассказали подробности о встрече координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что во время встречи обсуждался план Киева по лицензированию и проверкам четырех видов агропродукции.

"Вчерашняя встреча была сосредоточена на обсуждении украинского плана действий и мер по контролю определенной продукции и предотвращению разрушения рынка в пяти странах-членах ЕС" , – сказал он.

Во время встречи было договорено доработать план и были представлены предложения по этому поводу.

В Еврокомиссии надеются, что план будет реализован как можно скорее.

Кроме того, на следующей неделе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис совершит визит в Словакию, во время которого, в частности, посетит приграничный регион, чтобы оценить работу так называемого "коридора солидарности".

Гилл также рассказал, что представители Польши и Венгрии не приняли участие в заседании координационной платформы.