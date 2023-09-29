В МИД ответили Орбану, который "не знает" границ Украины

В Министерстве иностранных дел сообщили специально для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что площадь территории Украины не менялась с 1991 года. Он был не в курсе, "насколько велика территория этой страны" из-за продолжающейся войны, сообщает Лига.net.

Официальный представитель МИД Олег Николенко, реагируя на сегодняшние слова Орбана о "трудных вопросах" на предстоящих переговорах в Брюсселе, отметил с юмором "позитив" в том, что глава венгерского правительства "заботится о вступлении Украины в Европейский союз".

"Позитивно отмечаем, что премьер-министр Венгрии заботится о вступлении Украины в Европейский союз" , – написал дипломат.

Далее он проинформировал Орбана посредством соцсетей, "что Украина не меняла свою территорию в пределах международно признанных границ".

Премьер Венгрии заявил ранее, что когда начнутся переговоры о вступлении Украины в ЕС, партнеры по союзу "не смогут избежать вопроса, могут ли они всерьез рассмотреть вопрос о членстве страны, которая находится в состоянии войны", потому что "мы не знаем, насколько велика территория этой страны, поскольку война все еще продолжается".

Как выразился Орбан, "принять страну в ЕС, не зная ее параметров, было бы беспрецедентно".