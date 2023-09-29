Французские оружейные компании заключили около 20 контрактов в Украине

Во время визита в Киев министра обороны Франции Себастьена Лекорню совместно с делегацией представителей компаний, что специализируются на производстве военной техники, было подписано около 20 контрактов с украинскими промышленниками.﻿ Об этом говорится в сообщении Минобороны Франции, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

На повестке дня во время визита в столицу Украины французского министра 28 сентября было закрепление помощи Парижа "во времени" с учетом вероятности, что полномасштабная военная агрессия РФ может затянуться. Сам он настаивал на необходимости "терпения", что должна продемонстрировать Франция в своей поддержке Украины.

"Мы собираемся перейти от логики продаж, основанных на наших запасах, к логике промышленного партнерства" , - сказал он.

Глава Минобороны Франции встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и министром стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

Лекорню сопровождали в поездке французские оборонные промышленники и парламентарии.

Представители около двадцати компаний, которые занимаются производством военной техники (бронетехники, артиллерии, беспилотников, кибербезопасности и разминированием) подписали около двадцати контрактов, писем о намерениях или меморандумов о взаимопонимании с украинскими промышленниками.

В Минобороны Франции отметили, что это "свидетельствует о мобилизации французских промышленных ноу-хау в поддержку Киева".

Данная поездка стала частью первого Форума оборонной промышленности, организованного Украиной в эту пятницу.