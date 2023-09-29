Минфин: в сентябре Украина получила $3 млрд финансирования от союзников

В государственный бюджет Украины поступило около $3 млрд внешнего финансирования в сентябре 2023 года, сообщает Лига.Финансы.

Из этой суммы 40% – грантовые средства, которые Украине не надо возвращать, уточняют в министерстве.

В частности, Украина получила от:

- Европейского Союза – $1,6 млрд (льготное финансирование)

- Соединенных Штатов Америки – $1,25 млрд (грант)

- Всемирного банка под гарантию Великобритании – $100 млн (льготное финансирование).

Средства от ЕС – восьмой транш в рамках макрофинансовой помощи на 2023 год. Общий объем финансирования по программе составляет 18 млрд евро, из которых Украина получила уже 13,5 млрд евро. Макрофинансовая помощь предоставляется на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Грант от США и льготный кредит под гарантию Великобритании – часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Срок погашения кредита под гарантию Великобритании – 19 лет с пятилетним льготным периодом. В 2023 году Украина получила уже $9,8 млрд грантового финансирования от США и $600 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании.

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение социальной защиты населения, оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды.

За девять месяцев 2023 года министерство финансов привлекло более $32,6 млрд внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.