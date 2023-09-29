Взрывы в мечетях Пакистана: более 50 погибших

В результате взрыва на религиозном собрании в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан 29 сентября погибли по меньшей мере 52 человека и еще десятки получили ранения, сообщает Радио Свобода.

Целью взрыва в районе Мастунг, примерно в 60 километрах от столицы провинции Кветты, стала процессия, посвященная празднованию дня рождения пророка Магомета, сообщил Ян Мухаммад Ачакзай, министр информации во временном правительстве Белуджистана.

Рашид Мохаммад Шахи, глава департамента здравоохранения Мастунга, сообщил журналистам, что в результате инцидента пострадали 55 человек.

Около 500 человек собрались в Мастунге на празднование, известное как Маулид ан-Наби, во время которого мусульмане обычно проводят собрание и раздают еду бедным.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, власти объявили чрезвычайное положение в больницах Кветты.

Белуджистан, крупнейшая провинция Пакистана, граничащая с Афганистаном и Ираном, регулярно становится мишенью для нападений исламистских боевиков, сектантских группировок и националистических сепаратистов.

Самая известная боевая группировка в регионе, запрещенная Армия освобождения Белуджистана, регулярно берет на себя ответственность за нападения на пакистанские силы безопасности.

Во время другого инцидента по меньшей мере два человека погибли и еще пятеро были ранены в результате взрыва в мечети в северо-западном городе Пешавар, граничащей с Афганистаном столице провинции Хайбер-Пахтукнхва.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший во время пятничной молитвы и, как сообщается, разрушил мечеть.

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