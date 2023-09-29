С 1 октября россияне начинают мобилизацию на оккупированных территориях - Андрющенко

В оккупированном Мариуполе Донецкой области с 1 октября стартует официальный российский призыв для всех мужчин с российским паспортом, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что, к сожалению, призывники тоже оказываются на передовой.

Андрющенко посоветовал мариупольцам ради сохранения жизни уехать из оккупации. Он отметил, что уехать можно как в Украину, так и в страны-партнеры, из которых не депортируется в Украину для мобилизации в украинскую армию.

Также он отметил, что военкомат окупантов не имеет пока нормальной интернет-базы данных призывников Мариуполя.