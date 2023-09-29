С 1 октября россияне начинают мобилизацию на оккупированных территориях - Андрющенко
В оккупированном Мариуполе Донецкой области с 1 октября стартует официальный российский призыв для всех мужчин с российским паспортом, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Он отметил, что, к сожалению, призывники тоже оказываются на передовой.
Андрющенко посоветовал мариупольцам ради сохранения жизни уехать из оккупации. Он отметил, что уехать можно как в Украину, так и в страны-партнеры, из которых не депортируется в Украину для мобилизации в украинскую армию.
Также он отметил, что военкомат окупантов не имеет пока нормальной интернет-базы данных призывников Мариуполя.
"Поэтому сожженный военкомат — не просто замедление призыва и мобилизации, а гарантированное обеспечение надолго. Военкомат оккупационного корпуса находится по улице Громовой, где был раньше украинский [военнокомат]. Сильно по вечерам не охраняется. Можете считать это призывом", — написал он.