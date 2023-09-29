Субсидии украинцам в этом году переназначат автоматически - Шмыгаль

Кабмин принял автоматическое переназначение субсидий для украинцев на этот год. Однако, те, кто получал выплат должны подать заявление самостоятельно, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что Кабмин запланировал увеличить бюджет, который будет идти на выплаты субсидий.

"Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически" , - добавил премьер.

В то же время, глава правительства заявил, что те, кто до этого года не получал выплат по субсидии, должны подать заявку на ее получение. Сделать это, по его словам, можно двумя путями, в частности:

подать заявку онлайн через Дию,

подать заявку онлайн через сайт Пенсионного фонда.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.