Путин подписал указ о призыве в российскую армию 130 тысяч человек

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в русскую армию с 1 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Согласно документу осенний призыв продлится в течение октября-декабря. Призвать должны 130 тысяч человек.

В России традиционно дважды в год проводят призывы в армию: весной и осенью.

Предыстория:

В 2022 году во время осеннего призыва на военную службу забрали 120 тысяч человек.