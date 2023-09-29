Путин подписал указ о призыве в российскую армию 130 тысяч человек
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва в русскую армию с 1 октября, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Согласно документу осенний призыв продлится в течение октября-декабря. Призвать должны 130 тысяч человек.
В России традиционно дважды в год проводят призывы в армию: весной и осенью.
Предыстория:
В 2022 году во время осеннего призыва на военную службу забрали 120 тысяч человек.