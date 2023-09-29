Швейцария выделяет 103,5 млн евро на разминирование в Украине

Федеральный совет Швейцарии в пятницу одобрил пакет финансирования в размере 100 миллионов швейцарских франков (103,5 миллиона евро) для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и содействия восстановлению страны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

Участие в усилиях по разминированию Украины будут принимать Департамент обороны, гражданской защиты и спорта и Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, каждый из которых предоставит половину суммы.

Средства пойдут на поддержку швейцарских организаций, которые уже помогают с обезвреживанием взрывных устройств в Украине, предоставление оборудования и обучение для украинских саперов. За использованием финансирования будет следить посольство Швейцарии в Киеве.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил Швейцарию за оказанную поддержку, назвав ее "существенной помощью в очистке украинской земли от российских мин".

Швейцария уже участвует в гуманитарном разминировании в Украине. На 2022 и 2023 годы было выделено 15,2 миллиона швейцарских франков, в частности на поддержку операций Женевского международного центра по гуманитарному разминированию и Швейцарского фонда по противоминной деятельности (FSD).

Кроме того, Департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии передал украинским спасателям машину для разминирования и финансирует тренинги по гуманитарному разминированию для украинских саперов.

Напомним, в мае после ожесточенных дебатов правительство Австрии объявило о финансировании оборудования для разминирования в Украине на общую сумму 2 млн евро.