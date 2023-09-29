Mоnоbank впервые вышел на второе место по количеству платежных карт

Виртуальный Mоnобанк в июле впервые вышел на второе место после Приватбанка по количеству платежных карт, срок действия которых не завершился, обойдя при этом государственный Ощадбанк, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил совладелец Моnобанка Олег Гороховский, кроме того, эта информация подтверждается данными Нацбанка.

"По итогам июля, впервые с момента старта проекта, Моnобанк обогнал в статистике эмитентов, которые делает НБУ, по количеству активных карт Ощад и стал вторым карточным банком в стране" , - отметил Олег Гороховский.

При этом, согласно данным Нацбанка, лидером рынка со значительным отрывом остается ПриватБанк, у которого на конец июля было 49,273 млн таких карт (48,050 на начало года). Это 44,6% от их общего числа в стране.

Количество таких карт у Моnобанка по итогам июля достигло 16,254 млн (на начало года - 14,490 млн).

У Ощадбанка количество платежных карт составило 16,250 млн (на начало года - 16,955 млн).

На четвертом месте в рейтинг Райффайзен Банк – 5,770 млн (6,992 млн на начало года).

На пятое место вышел А-Банк с показателем 4,868 млн карт (3,721 млн на начало года).

На шестом месте ПУМБ - 4,811 млн карт (4,595 млн карт на начало года).

Национализированный в конце июля Сенс Банк сохранил седьмое место, однако за семь месяцев этого года число его карт существенно сократилось – до 2,718 млн (3,339 млн на начало года).

В топ-10 также попали Укрсиббанк – 2,171 млн (2,172 млн на начало года), Укргазбанк – 1,844 млн (1,758 млн на начало года), ОТП Банк – 1,317 млн (1,448 млн на начало года) и ТАСкомбанк – 1,253 млн (2,014 млн на начало года).

Статистика по числу карт, с которыми была совершена хотя бы одна операция в отчетном месяце, дает следующую десятку банков: