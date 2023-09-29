МИД Германии: В Карабахе вскоре может почти не остаться людей

В МИД Германии опасаются, что Нагорный Карабах в результате военной операции Азербайджана могут покинуть почти все жители, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью Table.Media заявил координатор по сотрудничеству с Южным Кавказом в министерстве иностранных дел Германии Робин Вагенер.

По его словам, многие жители Нагорного Карабаха больше не видят для себя безопасного будущего на своей родине, и уже несколько дней колонны автомобилей с десятками тысяч людей заполняют дорогу из Карабаха в Армению.

"Приходится опасаться, что в ближайшие дни к ним присоединится подавляющее большинство жителей, что может привести к почти безлюдному Нагорному Карабаху", – отметил Вагенер.

Представитель МИД Германии добавил, что глава иностранных дел Анналена Бербок работает с партнерами над тем, чтобы отправить наблюдателей в Нагорный Карабах.

"Мы шаг за шагом достигаем прогресса в этом вопросе. Хорошо, что правительство Азербайджана дало понять, что сотрудники ООН вскоре смогут отчитываться о ситуации на месте", – заявил он.

Вагенер подчеркнул, что хотя Азербайджан является важным энергетическим коридором в Европу, надо дать понять Баку, что дальнейшая военная эскалация не останется без последствий.

"Мы поддерживаем демократически избранное правительство Армении. Попытки дестабилизации, откуда бы они ни исходили, неприемлемы", – подчеркнул представитель МИД Германии.

Ранее Европейский Союз призвал срочно обеспечить "непрерывную беспрепятственную гуманитарную поддержку" тем, кто покинул Нагорный Карабах и кто все еще находится там.

Сообщалось, что по состоянию на полдень пятницы 29 сентября свои дома были вынуждены покинуть 91 448 жителей Нагорного Карабаха. По состоянию на 16.00 эта цифра приблизилась к 93 тысячам. Это уже значительно превышает половину населения региона.

28 сентября так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе подписал указ, согласно которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года.