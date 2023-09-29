Кличко рассказал о создании в столице реабилитационного центра для военных

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Первом киевском форуме ветеранов и рассказал о создании в столице реабилитационного центра для военных, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Кличко.

"Наша обязанность сегодня - это и помощь бойцам, которые на передовой, а также - комплексная система помощи военным после их возвращения к гражданской жизни, поддержка ветеранов и их семей. Я инициировал разработку первой в Украине комплексной программы поддержки киевлян-защитников и защитниц" , их семей, а также семей погибших. Киевсовет утвердил городскую целевую программу. Ее бюджет на 2023-25 годы составляет более 2,3 млрд гривен" , - сообщил Кличко.

Он отметил, что речь идет не только о льготах, компенсациях и материальной помощи. Но и о получении новой профессии, получении грантов и кредитов на открытие собственного бизнеса, о психологической помощи, медицинских услугах и тренировках по 6 адаптивным видам спорта.

"Работаем и над созданием в Киеве большого реабилитационного центра для военных. Недавно, во время командировки в Германию, я обсудил с мэром Берлина помощь немецких партнеров в создании в столице Украины муниципального центра протезирования для раненых военных" , - сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Киев постоянно увеличивает помощь ВСУ.