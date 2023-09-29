Ситуация на фронте по состоянию на вечер 29 сентября: сводка Генштаба

За прошедшие сутки российская армия безуспешно пыталась восстановить утраченное положение в районе Клещеевки и Авдеевки Донецкой области, а также в районах Роботы и Вербового Запорожской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 29 сентября.

Силы обороны Украины отразили атаку врага в районе южнее Тоненького Донецкой области, более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области, в районе западнее Старомайорского Донецкой области, в районе Новомихайловки Донецкой области.

Также украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлении.

"В течение суток произошло 33 боевых столкновения. Всего враг нанес 5 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.