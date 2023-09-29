Минсоцполитики: В Украине заработает Государственная служба по делам детей

Кабинет Министров Украины принял постановление о создании Государственной службы по делам детей. Она будет заниматься защитой прав детей, социальной поддержкой семей с детьми, развитием семейных форм воспитания и усыновления, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики Украины.

"Украина — не для интернатов, как справедливо отметил наш президент. Поэтому мы усиливаем координацию органов исполнительной власти, местного самоуправления, служб по делам детей с тем, чтобы каждый ребенок смог почувствовать родительскую любовь" , — подчеркнула министр соцполитики Оксана Жолнович.

Среди ключевых задач новой Службы — координация предоставления соцподдержки и соцуслуг семьям с детьми (в том числе тем, над которыми установлена опека или попечительство), приемным семьям, семьям патронатных воспитателей, детским домам семейного типа и усыновителям.

Также будет осуществляться мониторинг соблюдения защиты прав детей местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и людьми.

Специалисты более 1400 территориальных громад в Украине смогут получать методическую помощь по налаживанию действенной системы защиты детей в громаде, заверило ведомство.

Кроме того, Служба будет взаимодействовать с украинскими дипломатическими учреждениями за рубежом, чтобы обеспечить соблюдение прав детей-граждан Украины и их возвращение на родину.

Отмечается, что эта служба является центральным органом исполнительной власти.

В Минсоцполитики рассказали, что сегодня в Украине более 7,5 млн детей, которые страдают от влияния российской агрессии. Также более 65 тысяч детей в Украине являются сиротами или лишены родительской опеки.