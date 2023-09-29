В Сербии приговорили к году лишения свободы экс-начальника СБУ Наумова

Высший суд города Ниш в Сербии приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы за отмывание денег, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает сербский телеканал N1.

Объясняя приговор, председатель судебной коллегии Александар Теодосич сказал, что Наумов приговорен к тюремному заключению по обвинению в отмывании денег, поскольку деньги, найденные в его машине, происходят от преступной деятельности.

Адвокаты экс-генерала СБУ Владимир Джуканович, Милан Петрович и Эдвин Прелич объявили, что будут обжаловать решение суда, поскольку доказательства якобы указывают на то, что он не мог совершить преступление в виде отмывания денег в Сербии.

Как сообщает Радио Свобода, адвокат Милан Петрович подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Наумова.

Экс-генерала СБУ задержали 7 июня прошлого 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

В июле суд в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала войны

Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями ранее. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыски в конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.

1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".

В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.