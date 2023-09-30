Генштаб: За минувшие сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения

За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими захватчиками произошло 44 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах".

За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения.

В общем, враг нанес 6 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Авиационным ударам подверглись: Комиссарово, Петропавловка, Ивановка, Песчаное, Сеньково, Копанки Харьковской области; Новоселовское, Невское Луганской области; Заречное, Спирное, Серебрянка, Богдановка, Красногоровка, Марьинка, Угледар, Великая Новоселка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Роботино, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Берислав, Ольговка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Луганской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях противник совершил более 20 неудачных атак в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки и Старомайорского Донецкой области. Также безуспешно пытался восстановить утраченное положение юго-западнее Авдеевки Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики пытались восстановить утраченное положение в районах Роботино и Вербового Запорожской области, успеха не имели.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплекса, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.