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Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 470 захватчиков и 4 танка

Генштаб: Силы обороны уничтожили еще 470 захватчиков и 4 танка
Фото: flickr

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 470 захватчиков, 4 танка и 15 БпЛА врага, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 278130 (+470) человек,
  • танков ‒ 4691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8984 (+12) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 6447 (+38) ед,
  • РСЗО / MLRS ‒ 796 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 537 (+1) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 316 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 5006 (+15) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8854 (+18) ед,
  • специальной техники ‒ 932 (+2) ед.

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