МИД: К Альянсу оборонных индустрий присоединились уже 38 компаний из 19 стран

В рамках Международного форума оборонных индустрий украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами, на момент закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"В рамках форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах об изготовлении дронов, ремонте и производстве бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставки комплектующих".

В МИД также сообщили, что на момент закрытия форума к Альянсу оборонных индустрий присоединилось 38 компаний из 19 стран.

Приобщиться к Альянсу может каждый производитель вооружения и военной техники из разных стран мира.

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве объединил 252 компании из более чем 30 стран, которые производят полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем. Форум совместно организовали три министерства: Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

Участие в мероприятии приняли производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса – как разветвленные группы компаний, так и defence-tech стартапы.

Форум открыл президент Владимир Зеленский. Перед гостями выступили премьер Денис Шмыгаль, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава ОП Андрей Ермак. Со специальными видеообращениями выступили высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители стран-партнеров. Выступил с речью Эрик Шмидт, основатель Schmidt Futures. Почетными спикерами форума стали министр обороны Словакии Мартин Скленар и заместитель генерального секретаря НАТО Венди Гилмор.