Турецкая компания Baykar инвестирует в Украину 100 миллионов долларов

Турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 миллионов в три проекта в Украине, в частности, строительство завода по производству беспилотников будет завершено за 1,5 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Халюк Байрактар на Форуме оборонных индустрий в Киеве.

"У нас в Украине три основных инвестиции. Одна из них – завод. Затем у нас есть сервисный центр, а также головной офис здесь. Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато. В его завершение понадобится около 1,5 лет. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается" , — сказал Байрактар.

Это производство должно быть самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным, поскольку у Украины есть уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая сторона — беспилотники, на которых устанавливают эти двигатели.

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции" , — отметил руководитель турецкой компании.

По его словам, нынешняя война стала войной беспилотных летательных аппаратов, и Украина имеет в ней некоторое преимущество, в частности, благодаря использованию различных типов аппаратов, хотя это и сложно реализовать. Особенно важно при таких условиях обратная связь в использовании технологий от военных. Именно поэтому применяемые в Украине "байракторы" были оборудованы рядом уникальных систем.

"Мы здесь не для того, чтобы максимизировать наши доходы или доходы. Мы здесь, чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение вашего суверенитета" , — сказал гендиректор кампании.

Он отметил, что все донаты как от компании Baykar, так и из Украины, Польши были использованы, в частности, на приобретение радарных систем, которые уже выявили тысячи целей и принесли весомый результат на поле боя.