Посол ЕС в Украине назвала приоритеты реформ в антикоррупционной сфере

Новоназначенная посол ЕС в Украине Катарина Матернова назвала приоритеты реформ для Украины в антикоррупционной сфере, сообщает Европейская правда.

Матернова рассказала, что встретилась с руководителями ключевых антикоррупционных органов Украины: руководителем НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александром Клименко, и заверила их в том, что ЕС продолжит помощь и поддержку.

"Важно определить приоритетами дальнейшие реформы для сильной институциональной и процедурной автономии САП, а также улучшить законодательство, чтобы ускорить антикоррупционные расследования", – отметила посол.

Напомним, новая посол ЕС в Украине начала работу 20 сентября, прибыв в Киев и вручив копии верительных грамот в Министерстве иностранных дел, а 27 сентября – вручила верительные грамоты Владимиру Зеленскому.

По информации СМИ, назначение Матерновой послом в Киеве является еще одним сигналом поддержки евроинтеграционных усилий Украины.