В ГУР рассказали о спецоперации, во время которой удалось завербовать военного РФ
Главное управление разведки Министерства обороны Украины успешно провело спецоперацию «Барыня», в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного, сообщает Укринформ.
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов на пресс-конференции с участием российского военного Даниила Алферова.
«В результате спецоперации «Барыня» на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, с июня 2023 активно сотрудничавший с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки. Алферов убедил и добровольно перевел 11 военнослужащих РФ в плен несколькими партиями. Когда была угроза жизни Алферова, Украина провела спецоперацию по его контролируемому выводу на украинскую территорию», - сказал Юсов.
Транспортировкой Алферова на подконтрольную Украине территорию занимались Силы специальных операций ВСУ.
Российский военный рассказал, что связался с украинской стороной посредством проекта «Хочу жить».
«Украинская сторона предложила мне найти военнослужащих РФ, желающих сдаться в плен по программе «Хочу жить». За период сотрудничества мне удалось вывести в плен три группы военных. После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из «Хочу жить», что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен».
За время сотрудничества с ГУР Алферов убедил 11 военнослужащих РФ сдаться в плен.