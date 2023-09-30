С начала большой войны саперы очистили почти 10 тысяч гектаров сельхозугодий

Всего с начала полномасштабной войны группы разминирования подразделений командования ВСУ очистили от взрывоопасных предметов более 9 992 га сельскохозяйственных угодий, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Всего с начала войны саперы изъяли и обезвредили 120 тыс 846 взрывоопасных предметов.

На прошлой неделе специалисты Командования Сил поддержки ВСУ обследовали и очистили от взрывоопасных предметов 1 объект, около 860 га сельскохозяйственных угодий и других территорий.

На этих территориях изъяли и обезвредили 3 168 взрывоопасных предметов.