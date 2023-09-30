В Бундестаге заявили, что Украина имеет право бить ракетами по целям в РФ

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала правительство Германии немедленно поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Европейская правда.

Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke-Mediengruppe, сообщает Merkur.

По ее словам, с помощью целенаправленного использования этих ракет украинская армия может серьезно нарушить российскую логистику. При этом, считает она, нужно признать, что Киев может атаковать с помощью Taurus цели в самой РФ.

"Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставлял", – считает Штрак-Циммерман.

Она также предостерегла канцлера Германии Олафа Шольца от дальнейшего промедления с поставками ракет, которые обсуждается уже полгода.

"Каждый из нас все взвешивает (относительно того, поставлять ракеты или нет). Но если медлить, можно лишь продлить страдания", – пояснила Штрак-Циммерман.

Ранее Bild узнал, что проблемами для передачи Германией дальнобойных ракет Taurus Киеву является длительное обучение украинских военных, а также специалисты, которые должны программировать цели ракет.

Перед этим сообщалось, что Германия не отказывала Украине в поставке дальнобойных ракет Taurus и до сих пор изучает запрос на это вооружение.

США и Германия сейчас обсуждают вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS и Taurus, но в этом деле ряд "чувствительных вопросов".