Байден пообещал продолжить поддержку Украины и обратился к Конгрессу

Американский президент Джо Байден заявил, что США и в дальнейшем будет поддерживать Украину. В то же время президент заявил, что Конгресс должен "прекратить игры", пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Байден предупредил, что осталось "немного времени", чтобы американские деньги продолжали поступать в Украину, и призвал Конгресс "прекратить игры и приступить к работе".

В обращении из Белого дома президент заверил американских союзников, американский народ и народ Украины, что США продолжит оказывать им поддержку.

Он добавил, что "устал от балансирования на грани" после того, как едва удалось избежать частичного закрытия федерального правительства.

Ситуация в США

Напомним, что в США существовал риск приостановки работы правительства из-за позиции ультраправых республиканцев, которые блокировали принятие бюджетных законопроектов на следующий финансовый год, требуя урезать, по их мнению, лишние расходы. Также они выступали и против дополнительной помощи Украине.

Белый дом, со своей стороны, пытался хотя бы включить компромиссные 6 млрд долларов для нашей страны до середины ноября, впрочем, инициатива не получила достаточно голосов.

Чтобы избежать "шатдауна" который должен был состояться 1 октября, вчера, 30 сентября, Палата представителей одобрила временное финансирование правительства без средств для Украины.