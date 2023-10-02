Close button

Турция ударила по базам курдов в ответ на теракт в Анкаре

Турция ударила по базам курдов в ответ на теракт в Анкаре
Фото: Рixabay

Турецкая авиация совершила атаку на базы и склады Рабочей партии Курдистана после того, как те взяли на себя ответственность за теракт возле Министерства внутренних дел в Анкаре, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Отмечается, что "Ястребы свободы Курдистана", которые являются ответвлением РПК, взяли на себя ответственность за теракт в Анкаре, во время которого погибли два смертника и получили ранения двое полицейских.

"Было специально предусмотрено проведение акции в день старта нового парламентского сезона", - заявили они.

Министерство обороны Турции заявило, что в ответ на действия террористов была совершена атака на базы и склады РПК. В ходе операции было уничтожено 20 целей.

Напомним, что 1 октября около 9:00 двое террористов подъехали на легковом автомобиле к зданию Министерства внутренних дел в Анкаре. Один из них успел взорвать себя, тогда как другого ликвидировали полицейские.

Двое стражей порядка получили легкие ранения. Отметим, что после теракта на место прибыла президентская охрана.

Новости

Популярные темы форума

analytics