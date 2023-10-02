ISW: Атмосфера под Роботино нестабильна, укрепления переходят из рук в руки

Специалисты Института изучения войны (ISW) называют ситуацию к югу от Роботино нестабильной, тактически она сложная и динамичная, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что российские войска проводят тактические контратаки в районе Роботино как часть своей "глубокой обороны" (российская армия глубоко окопалась на временно оккупированных территориях Украины - ред.) против украинских наступательных операций на западе Запорожской области.

При этом, говорят эксперты, ситуация к югу от Роботино нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки, тактическая обстановка в этом районе является сложной и динамичной.

Что касается статуса группы "Вагнера", говорится в отчете, он остается неясным на фоне сообщений о переговорах о будущем сотрудничестве "Вагнера" с российским правительством.

Основные боевые элементы "ЧВК Вагнер" разбросаны по нескольким странам, включая Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Ливию и Мали, и нет четко определенного единого лидера группировки.

ISW пересмотрит свою оценку относительно перспектив возрождения группы "Вагнера" как эффективной военной организации, если она успешно восстановится как крупная унитарная организация под руководством Росгвардии, Министерства обороны России или подобных ведомств.

Ключевые выводы ISW за 1 октября