ISW: Будет ли восстановленная "ЧВК Вагнер" угрозой для Украины

В Институте изучения войны (ISW) указывают, что "ЧВК Вагнер" может представлять угрозу для Украины в случае восстановления в подчинении Росгвардии или Минобороны РФ, сообщает Украинская правда.

В отчете эксперты отмечают, что статус группы "Вагнера" остается непонятным на фоне сообщений о переговорах о будущем сотрудничестве так называемой ЧВК с российским правительством.

"Вагнер" разбросан по нескольким странам, включая Беларусь, Центральноафриканскую Республику, Ливию и Мали, и нет единого лидера группировки.

Аналитики напоминают, что 29 сентября президент России Владимир Путин публично обнял бывшего командующего группы "Вагнер", а ныне сотрудника Министерства обороны Андрея Трошева и заявил, что они обсудили, каким образом Трошев будет привлечен к формированию новых добробатов, которые выполняют боевые задачи преимущественно в Украине.

Некоторые члены группы "Вагнера" негативно отреагировали на объятия Путина с Трошевым и теперь выдвинули альтернативного лидера.

Известный телеграм-канал, связанный с "Вагнером", объявил 1 октября, что 25-летний сын Евгения Пригожина Павел Пригожин должен взять на себя "командование" группой "Вагнера", и что Павел Пригожин ведет переговоры с Росгвардией о возвращении ЧВК к участию в боевых действиях в Украине.

Источник, связанный с "Вагнером", сообщил, что боевикам не нужно будет подписывать контракты с Министерством обороны России, а также, что группа "Вагнера" сохранит свое название, символику, идеологию, командующих, менеджмент и существующие стандартные принципы работы.

В то же время российский инсайдерский источник утверждал, что Павел Пригожин не является независимым игроком и находится под влиянием главы Службы безопасности "Вагнера" Михаила Ватанина.

Другой приближенный к "Вагнеру" источник заявил, что глава Росгвардии Виктор Золотов рассматривает возможность присоединения элементов ЧВК к Росгвардии в качестве отдельного подразделения, хотя лагерь Павла Пригожина не прокомментировал конкретно, как именно их часть "Вагнера" может сотрудничать с Росгвардией.

"Министерство обороны в любом случае должно было бы обеспечить техникой и материалами большие, восстановленные силы, подчиненные Росгвардии, поскольку Росгвардия не имеет материально-технической инфраструктуры, чтобы сделать это самостоятельно" , - говорится в обзоре.

Также аналитики добавляют, что их оценка перспектив восстановления группы "Вагнера" изменилась. По их мнению, ЧВК может представлять угрозу, в случае если успешно восстановится как крупная унитарная организация под руководством Росгвардии, Министерства обороны России или подобных организаций.

Эксперты напоминают: "ISW ранее оценивал, что разрозненные элементы группы "Вагнера" вряд ли будут представлять серьезную военную угрозу для Украины, если они не приобретут ту эффективность, которую имела группа как унитарная организация под консолидированным руководством Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина" .